消息称三星 Galaxy S24 Ultra 手机确认搭载钛合金边框，重量 233 克

IT之家 8 月 17 日消息，长期关注三星手机的爆料人士 @i 冰宇宙 曾暗示三星下一代旗舰手机 Galaxy S24 Ultra 有望用上钛合金边框。现在，这一消息的得到他本人的进一步确认，并透露该手机重量为 233 克，也就是说与上代 Galaxy S23 Ultra 重量相同。

值得一提的是，科技博主 URedditor 曾爆料苹果的 iPhone 15 Pro 将推出钛合金版本，并晒出实拍图。

如果上述爆料属实，这意味着苹果、三星两家长期竞争对手，将在下一代旗舰机型上同时采用钛合金边框。

另外，Galaxy S24 Ultra 相机规格参数此前已经被 @i 冰宇宙曝光，IT之家汇总如下：

主摄像头：2 亿像素 1/1.3 英寸传感器，0.6 微米像素，f / 1.7 镜头，相位检测自动对焦，OIS

超广角：1200 万像素 1/2.55 英寸传感器，1.4 微米像素，f / 2.2 镜头，相位检测自动对焦，OIS

远摄 1：1000 万像素 1/3.52 英寸传感器，1.12 微米像素，f / 2.4 镜头，相位检测自动对焦，OIS，3 倍光学变焦

远摄 2：1000 万像素 1/3.52 英寸传感器，1.12 微米像素，f / 4.9 镜头，相位检测自动对焦，OIS，10 倍光学变焦

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