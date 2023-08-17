蔚来基于 NT 1.0 平台旧款车型将获空气悬架优化，8 月 31 日推送 OTA

IT之家 8 月 17 日消息，据微博博主 @德卤爱开车 今日透露，蔚来基于 NT 1.0 平台的旧款车型（IT之家注：包含第一代蔚来 ES8、蔚来 ES6 和蔚来 EC6 三款车型）将获得空气悬架优化，8 月 31 日通过版本号为 Aspen 3.4.5、Alder 1.2.5 的 OTA 升级向 101923 位一代空悬车主全量推送。

据称，2020 年 4 月 30 日，蔚来首次针对车辆进行底盘 FOTA（整车 OTA）升级，版本号为 NIO OS 2.6.2。当时的这次升级，号称提升了舒适模式下路面的滤震吸收、运动模式下减少车身多余抖动和控制侧倾，以及节能模式下对车身摇晃和起伏的控制。

至于 8 月 31 日的这次 OTA 升级，针对选配了空气悬架的车辆，以下方面将获得提升：

车辆经过颠簸路面时，整体驾驶悬架舒适性获提升。

车辆高速通过桥梁、接缝等路面时，可减缓车身起伏、增强车身承托感。

悬架能更好吸收来自路面的冲击，提升驾乘舒适性。

另据IT之家此前报道，去年 6 月 15 日，蔚来宣布针对旗下 NT 1.0 平台的旧款车型推出硬件焕新升级服务，4G 版智能座舱升级包价格为 9600 元、5G 版智能座舱升级包售价 12600 元。

当时推出的升级服务包括 8155 芯片、环视摄像头、DVR 摄像头、5G 网关和天线、外后视镜等等。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。