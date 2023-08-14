蔚来：截至今年第一季度已在全球申请、公开和授权超 6000 件专利

IT之家 8 月 14 日消息，为了解答“蔚来有技术吗？”这一问题，蔚来官方今天公布了该公司部分成果。

据介绍，截止 2023 年一季度，蔚来在全球已申请、公开和授权超 6000 件专利。

具体成果方面，蔚来已经推出了中国首个自研全铝车身架构、中国首条自主设计全铝车身生产线、全球首个车载智能语音助手、全球首创高强度螺栓式换电系统、全球首款永磁同步 + 异步感应双电机驱动系统、中国首个领航辅助功能 NOP、全球首个三元铁锂动力电池包、全球首个融合高性能激光雷达的智驾感知系统 Aquila、全球首款算力超 1,000TOPS 的智驾超算平台 Adam 等等。

参考IT之家上次报道的数据，蔚来 7 月交付新车 20,462 台，同比增长 103.6%，环比增长 91.1%，交付量创历史新高，而且蔚来首次单车型月交付破万；2023 年 1-7 月，蔚来共交付新车 75,023 台。

值得一提的是，备受关注的蔚来手机近日已在工信部完成入网，型号为 N2301，申请单位为蔚来移动科技有限公司，目前暂未公布证件照。

在此之前，蔚来手机已经通过了工信部无线电核准，该机型将支持 2G、联通 3G、CDMA、移动 + 联通 4G 以及 5G 等网络制式，并且支持 UWB 超宽带技术，这意味着蔚来手机有望被用作蔚来汽车的数字钥匙，或与其他智能设备之间形成短距离联动。

在此之前，蔚来创始人李斌表示蔚来计划每年开发一款新手机，像苹果一样。他透露，蔚来手机将于今年第三季度发布，并实现交付，预计在 5000 至 7000 元。

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