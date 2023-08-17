Debian Linux 项目创立 30 周年，下一大版本 Trixie 将首次支持 RISC-V 架构

IT之家 8 月 17 日消息，8 月 16 日是 Debian Linux 项目创立 30 周年纪念日，1993 年的这一天，Ian Murdock 宣布启动 Debian 项目，一个月后的 9 月 15 日，Debian GNU / Linux 操作系统首发亮相。

另据 Debian Wiki 网站显示，为庆祝 Debian Linux 项目 30 周年，奥地利、比利时、巴西、德国、印度、南非、土耳其等国家和地区的部分城市将举行“Debian Day”派对。

与此同时，在继发布了 Debian GNU / Linux 12.1 版本之后，下一个重要版本 Debian GNU / Linux 13（IT之家注：代号为“Trixie”）也已经处于开发阶段，将会是第一个正式支持 RISC-V 硬件架构的版本。

Debian 是最古老的 GNU / Linux 发行版之一，也是许多其他基于 Linux 的操作系统的基础，包括 Ubuntu、Kali、MX 和树莓派 OS 等。这个操作系统以稳定性为重，不追求花哨的新功能，因此新版本的发布往往需要很长时间。

Linux 发行版 Debian 12.1 于今年 7 月下旬发布，该版本主要修复了系统用户创建等多个安全问题，本质上仍是 Debian 12 的“小修小补”，但 Linux 内核从 5.10 版本升级到 6.1 LTS 版本（带有更新的驱动程序，支持新的硬件，并至少长期支持到 2026 年 12 月）。。

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