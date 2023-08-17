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首页 > 智车之家>汽车新闻

消息称福特野马 GTD 公路车即将亮相，将配 5.0 升 V8 引擎

2023/8/17 15:56:52 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 17 日消息，YouTube 频道 StangMode 发布视频，表示福特计划在 2023 蒙特雷汽车周（Monterey Car Week）上，展示全新的福特野马 GTD。

视频中表示福特野马 GTD 可以认为是可以上路的野马 GT3 车型，整体采用赛车造型，采用 Wide Body 宽体套件和赛车大尾翼，配备增强版 5.0 升 V8 发动机，其马力超过 500 Hp。

福特野马 GTD 会由加拿大的 Multimatic 制造，该公司主要生产福特 GT 超级跑车，以及野马的赛车版本。

野马 GTD 在外观上，和第七代野马车型存在较大差异。前脸采用全新的分体式格栅设计，整体造型更有侵略性。

福特设计了全新的引擎盖，顶部配有较大的通风口，这种设计可以加速散热，并改善空气动力学。IT之家在此附上视频如下：

侧面具备夸张的 Wide Body 宽体套件，大尺寸赛车轮圈，以及超大鲨鱼腮通风口；车尾部分可以看到赛车尾翼，以及宽大的扰流板。

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关键词：福特

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