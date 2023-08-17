交易平台 SellCell：美二手市场 iPhone 11/12 系列机型最受欢迎，平均价格为 215 美元

IT之家 8 月 17 日消息，交易平台 SellCell 的报告显示，美国旗舰安卓手机平均二手价格为 135 美元（IT之家备注：当前约 987 元人民币），苹果 iPhone 平均二手价格为（当前约 1572 元人民币），旗舰安卓手机保值率相对“低于 iPhone 标准”。

IT之家转录报告相关内容如下：

苹果 iPhone 平均二手价格为 215 美元（当前约 1572 元人民币），刷新价值纪录，并高于旗舰安卓手机的 135 美元平均价格（当前约 987 元人民币）。

美国二手市场中，iPhone 11、iPhone 12、iPhone XR、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11 Pro Max 五款机型最受欢迎。

平台 18 岁-34 岁年龄区间用户中，有 92% 的受访者频繁更换手机。

如果用户想更换 iPhone 15，出售手上现有 iPhone 的最佳时机是 8 月 19 日- 8 月 26 日。

▲ 图源 SellCell

而在二手机使用年限方面，同比 2022 年，iPhone 的平均使用年龄增加了 4%，达到 3.55 年，安卓机型更长，达到 3.58 年。

SellCell 在今年 4 月时还曾报道，彼时 iPhone 14、三星 Galaxy S23 和谷歌的 Pixel 7 手机相比，iPhone 系列保值度更高，Pixel 7 手机的售价比 iPhone 14 低 48%，Galaxy S23 的二手转售价格平均比 iPhone 14 低 40%。

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