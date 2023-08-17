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交易平台 SellCell：美二手市场 iPhone 11/12 系列机型最受欢迎，平均价格为 215 美元

2023/8/17 16:12:09 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 17 日消息，交易平台 SellCell 的报告显示，美国旗舰安卓手机平均二手价格为 135 美元（IT之家备注：当前约 987 元人民币），苹果 iPhone 平均二手价格为（当前约 1572 元人民币），旗舰安卓手机保值率相对“低于 iPhone 标准”

IT之家转录报告相关内容如下：

  • 苹果 iPhone 平均二手价格为 215 美元（当前约 1572 元人民币），刷新价值纪录，并高于旗舰安卓手机的 135 美元平均价格（当前约 987 元人民币）。

  • 美国二手市场中，iPhone 11、iPhone 12、iPhone XR、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11 Pro Max 五款机型最受欢迎

  • 平台 18 岁-34 岁年龄区间用户中，有 92% 的受访者频繁更换手机。

  • 如果用户想更换 iPhone 15，出售手上现有 iPhone 的最佳时机是 8 月 19 日- 8 月 26 日。

▲ 图源 SellCell

而在二手机使用年限方面，同比 2022 年，iPhone 的平均使用年龄增加了 4%，达到 3.55 年，安卓机型更长，达到 3.58 年。

SellCell 在今年 4 月时还曾报道，彼时 iPhone 14三星 Galaxy S23 和谷歌的 Pixel 7 手机相比，iPhone 系列保值度更高，Pixel 7 手机的售价比 iPhone 14 低 48%，Galaxy S23 的二手转售价格平均比 iPhone 14 低 40%。

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关键词：iPhone二手市场sellcell

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