创维汽车下月发布“真不挑桩”800V+4C 高压快充技术，首台右舵白车身下线

IT之家 8 月 17 日消息，创维汽车今日宣布，旗下首台右舵白车身下线仪式在工厂举行，正式对海外车型市场发起全新一轮的冲刺。

据介绍，早在 2022 年，创维汽车就启动了右舵车项目的立项，迈出了海外车型项目深耕的第一步。在 2023 上海车展期间，创维汽车对外正式宣布了右舵车正在随着二代车型进一步向市场线下端推进。2023 年 8 月 17 日首台右舵白车身下线，这标志着距离右舵车量产更进了一步，右舵整车预计今年四季度量产交付。

IT之家查询获悉，目前创维汽车在全球的布局已经达到了 45 个国家及地区，未来右舵车型的下线，将帮助创维汽车登陆更多海外市场。

创维汽车还透露，该公司即将在 9 月 5 日技术生态大会上发布 800V+4C 高压快充技术。不同于单纯升压技术的是，此次发布的 800V+4C 超级快充技术属于全域高压解决方案，所有高压部件包括电驱系统、电源系统、空调系统、热管理系统、电池系统、充放电系统均按照 800V 高压平台全新开发，号称将成为行业首个“真不挑桩”的 800V 真高压技术。并且，创维汽车还将打造光储充一体的超级快充站。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。