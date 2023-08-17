OPPO Watch 4 Pro 手表预热：自研双擎混动技术，轻智能续航达 14 天

IT之家 8 月 17 日消息，OPPO 今天下午继续对 Watch 4 Pro 智能手表进行预热，更多产品信息被公布。

▲ 图源 OPPO 官博

据官方介绍，OPPO 在国内智能穿戴市场份额达到 TOP3，安卓市场份额达到 TOP1。OPPO Watch 4 Pro 针对四大场景进行了深度定制，包括社交信息、商旅出行、健康关注、健身训练等，支持微信手表版、QQ、支付宝、小天才、百度地图、Keep 等应用。

▲ 图源 OPPO 官博

OPPO Watch 4 Pro 支持理想、比亚迪、长安、爱驰、岚图、本田、特能行、零跑、九号电动、小牛电动、雅迪电动等，官方宣称“车联数量第一”。此外，OPPO 还与理想进行系统级合作，推出首家理想无感车钥匙，靠近车门自动开光锁，后台常驻，支持理想全车系。

▲ 图源 OPPO 官博

在大家关心的续航方面，OPPO Watch 4 Pro 搭载了自研 UDDE 双擎混动，官方宣称“全智能续航达 5 天，轻智能续航达 14 天，充电 10 分钟能用一整天”。轻智能模式可安装表盘由 8 个提升至 30 个，运动健康应用由 10 个增至 17 个。

▲ OPPO Watch 3 Pro，图源 OPPO 官网

据IT之家此前报道，OPPO Watch 4 Pro 已经确认搭载骁龙 W5 和恒玄 2700 旗舰双芯，配备 8 通道心率传感器、16 通道血氧传感器、腕温传感器以及 ECG 心电传感器，配备 LTPO 显示屏以及 2GB 内存等。

目前，OPPO Watch 4 Pro 智能手表的发布时间还未知。

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