滴滴回应网约车司机情绪失控疯狂砸车：将协商分担车辆维修成本

IT之家 8 月 17 日消息，近日，网传河南郑州一网约车司机因多向用户收取高速费导致情绪失控疯狂砸车的视频引发关注。针对这一事件，滴滴今日在官微发布声明进行了回应。

据称，该事件起因是驾驶员被乘客投诉多收费，滴滴将和租赁公司、司机共同协商，分担车辆维修成本，减轻司机负担。

滴滴称，司机所砸车辆归属首汽租赁有限责任公司郑州分公司，滴滴将和租赁公司、司机共同协商，分担车辆维修成本，减轻司机负担。滴滴在司机服务和问题解决中还有很多不足，有时候不能让司机师傅们满意，会继续改进，兼顾司乘双方的诉求，提高问题处理的效率。滴滴也会持续加强司机培训，进一步规范附加费收取。同时，也呼吁司机师傅理性面对，合理表达诉求，共同妥善解决问题。

IT之家附滴滴出行公告原文：

8 月 14 日，郑州王师傅在机场接乘客的订单中向乘客收取了 13 元附加费。但乘客认为，车辆安装了 ETC，按照当地规定郑州籍牌照 ETC 小客车在该路段免收高速通行费，因此乘客投诉了王师傅多收附加费。系统受理后扣除了 13 元并返还乘客，同时因王师傅违反平台规则违规收附加费扣 6 分服务分。后人工客服发现 13 元附加费含 10 元高速费及 3 元停车费，停车费是实际发生的，遂将 3 元停车费返还王师傅账户。因误扣除 3 元停车费，我们真诚地向王师傅致歉。 8 月 16 日，司机在和滴滴客服沟通中，客服发现司机在 8 月 11 日也有一笔订单被乘客投诉“多收附加费”。同时，司机表达了威胁冲撞伤害他人的言论，滴滴客服依据安全规则对司机进行了暂停接单的处理，司机因此掉出机场接单队列，后引发司机进一步愤怒砸车。 司机所砸车辆归属郑州某汽车租赁公司，滴滴将和租赁公司、司机共同协商，分担车辆维修成本，减轻司机负担。 今天下午，滴滴安全团队和租赁公司将一起和王师傅见面沟通协商，会当面向王师傅致歉。 滴滴在司机服务和问题解决中还有很多不足，有时候不能让司机师傅们满意，我们会继续改进，兼顾司乘双方的诉求，提高问题处理的效率。滴滴也会持续加强司机培训，进一步规范附加费收取。同时，我们倡导司机提前和乘客协商走人工通道或 ETC 通道，并询问乘客是否需要发票司机师傅须按实际支付金额向乘客收取，未支付不收取同时，也呼吁司机师傅理性面对，合理表达诉求，共同妥善解决问题。

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