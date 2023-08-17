第二十六届成都国际汽车展览会阵容公布：129 个品牌近 1600 款车型亮相，8 月 25 日开幕

IT之家 8 月 17 日消息，第二十六届成都国际车展将于 8 月 25 日-9 月 3 日中国西部国际博览城举行，本届车展展出规模超 20 万平方米，吸引德系、美系、法系、日系、韩系及合资、自主等 129 个品牌，近 1600 款车型。

根据展期安排，媒体日为 8 月 25 日，8 月 26-27 日为专业观众日，8 月 28 日-9 月 3 日为普通观众日。

▲ 图源成都车展公众号，下同

据官方介绍，智己全新纯电中大型 SUV，配备 800V 快充系统的 LS6 将迎来首发；极狐将打造首家汽车品牌场景化主题的“亲子乐园”，智能亲子车考拉开启预售；远航 Y6、远航 H8 正式上市。比亚迪集团将携旗下腾势、仰望、比亚迪、方程豹四大品牌，首次以集团形式亮相本次成都国际车展。其中，仰望 U8 或将于本届车展正式上市，方程豹将携首款车型豹 5 开启全球车展首秀。

其他看点还包括，捷尼赛思 G90 将在成都国际车展期间上市；极越汽车将展示搭载了城市场景高阶智能辅助驾驶的汽车机器人；北京汽车将于媒体日举行技术品牌发布暨全新 BJ40 新品首发预售等。

展会期间，捷豹路虎将在展馆外搭建 PAGODA 越野挑战平台并向公众开放，小鹏也在室外设立限时挑战活动，每天邀请一位知名篮球 KOL 与现场观众热情互动等。

IT之家附成都国际车展展位图：

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