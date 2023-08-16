吉利银河 L6 轿车官宣 8 月 25 日开启预售，将亮相成都车展

IT之家 8 月 16 日消息，吉利银河新能源今日官宣，吉利银河 L6 轿车将于 8 月 25 日的成都国际汽车展览会当天开启预售，新车也将亮相展台。

吉利银河 L6 的外观、内饰、性能等数据都已经公布，IT之家简单汇总如下：

银河 L6 将采用 5 种车身配色，其中 3 种为彩色车身 + 黑色车顶的双拼色设计。官方称这些配色灵感来源于十二时辰，分别为炫彩白、山岚青、夜魅紫、晨曦白、拂晓灰，长宽高分别为 4782/1875/1489mm，轴距为 2752mm。

该车搭载的燃油发动机最大功率可达 120kW，最高车速为 235km/h。该发动机将与电动机组成新一代雷神智能电混 8848 系统，也将配备“神盾”电池安全系统。零百加速时间为 6.3 秒，80-120km/h加速时间为 3.7 秒，在“高环极速”测试模式下，其最高时速可达 247km/h。

吉利银河新能源将该车定位为“AI 智能电混家轿开创者”“首款基于 AI 智能大模型全面开发的电混家轿”，号称在智能场景交互体验方面“拥有较大创新”，且在整车安全、NVH、性能等多领域都通过 AI 技术进行辅助开发。

该车内置高通骁龙 8155 芯片以及云端总算力达到 81 亿亿次每秒的“星睿智算中心”，官方称可为车辆的智能交互、道路驾驶、设计智造、娱乐与软件等方面提供“全方位赋能”。

新车内饰被官方称为“AI 智能座舱”，搭载 13.2 英寸纵向中控屏和 10.25 英寸液晶仪表，银河 L7 搭载的副驾屏幕在银河 L6 内饰中被取消。从整体设计来看，银河 L6 采用相对简约的风格，至少提供黑白双拼一种内饰配色。

新车采用怀挡设计，将搭载“双境穹顶”天幕、科学双分区式棉花糖记忆座椅、软触环抱式后排“大沙发”座椅、256 色“萤火虫”氛围灯、智能香氛系统。而从后排座椅的图片中可以看出，该车后排地板中央存在一定程度的凸起。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。