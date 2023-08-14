新能源硬派越野猛士 917 将于成都车展上市：四电机千匹马力 / 百公里加速 4.2 秒

IT之家 8 月 14 日消息，据猛士科技官方消息，猛士品牌旗下新能源硬派越野车型 —— 猛士 917 将于今年 8 月 25 日开幕的成都车展正式上市。

该车此前已在上海车展亮相，并完成工信部申报，因其同样具有庞大体型、强劲的动力和通过性，猛士 917 一度被视为是比亚迪仰望 U8 的“强劲对手”。新车已经开启预售，预售价区间为 70-160 万元。

IT之家此前报道，猛士科技是东风汽车打造的豪华电动越野品牌，旗下拥有 M TECH 猛士智能越野架构，猛士 917 即是基于该平台打造而成。

新车采用了源自“东方醒狮”灵感的设计理念，并很好地还原了此前概念车的设计。新车整体采用了非常硬朗的造型，符合品牌一贯的个性，而机甲风格的设计，为车辆带来了更多的未来感。车身尺寸方面，该车长宽高分别为 4987 mm*2080mm*1935mm。

动力部分，纯电版车型提供前后四电机驱动，超过 1000 匹马力的动力输出，轮边扭矩超过 16000N・m。同时还采用集成差速锁的两档变速箱。可实现零百加速 4.2 秒和 100% 最大爬坡度。同时，新车还将具备一定的涉水性，以及外放电等功能。此外，猛士 917 将推出纯电、增程两种动力车型。

配置方面，猛士 917 配有支持“雪地、泥地、沙地、岩石、涉水” 五种越野驾驶模式以及智能越野“AUTO”模式的全地形智能解决方案 M-ATS，且配备空气悬架、后轮线控转向技术等。

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