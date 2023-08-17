韩国新能源汽车 7 月份出口近 6 万辆，出口额同比大增 36%

8 月 17 日消息，随着电动汽车、混合动力汽车等新能源汽车需求的增加，韩国新能源汽车的出口同比也在增加，并推升了汽车整体出口额的增加。

韩国贸易、工业和能源部的数据就显示，韩国新能源汽车在 7 月份出口 59,799 辆，同比增长 10.4%，出口额达到 20 亿美元，同比增长 36%。

韩国贸易、工业和能源部的数据还显示，在 7 月份韩国所出口的汽车中，平均每 4 辆就有一辆是新能源汽车。

而在新能源汽车出口额同比大增的推动下，韩国汽车的出口额在 7 月份同比也有明显增加，达到了 59 亿美元，高于去年同期的 51.4 亿美元，连续 13 个月保持两位数的同比增长率。

此外，在今年前 7 个月，韩国汽车的出口额达到了 415.5 亿美元，同比大增 41%，是韩国汽车年度出口额超过 400 亿美元最快的一次。

随着现代和起亚这两大品牌推出更多的电动汽车、全球电动汽车需求的持续增加，韩国新能源汽车的出口额，在未来一段时间预计仍将保持增长势头。

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