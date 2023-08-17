TrendForce：今年第二季度全球售出新能源车 303 万辆，比亚迪获纯电销量第二 / 插混第一

IT之家 8 月 17 日消息，咨询机构 TrendForce 今日下午发布新能源车销量分析报告，报告涉及的新能源车包含纯电动车、插电混动汽车、氢燃料电池车三类，IT之家整理关键数据如下：
2023 年上半年全球新能源车总销量 546.2 万辆，同比增长 33.6%。
2023 年第二季度全球新能源车销量 303 万辆，同比增长 42.8%，占当季整体汽车销量 14.4%。
今年第二季度纯电车型总销量 215.1 万辆，同比增长 39.3%。
特斯拉、比亚迪分列纯电排名前两名，市占率分别为 21.7%、16.2%。
广汽埃安市占率为 6%，达到第三。其以中国市场为主，主打卖点为“高性价比”。
插电混动车型方面，当季销量 87.6 万辆，年增 52.9%，中国市场销量占据 66% 份额。
比亚迪插电混动车型市占率 36.5%，位居第一（不含腾势）。
理想汽车当季取得 8.7 万辆销量，创下新高，市占率攀升至 9.9%。
除中国、西欧、美国等主要市场以外，泰国、澳洲表现同样突出，上半年新能源车销量均突破 3.5 万辆。
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