阿维塔 12 车型内饰谍照曝光：大屏 + 多层中控台 + 扁形方向盘

IT之家 8 月 17 日消息，微博博主 @SugarDesign 今日下午放出了一组阿维塔首款轿车 —— 阿维塔 12 的内饰谍照。

图片显示，该车采用了多层次的中控台设计，配备了一个扁形的三辐式方向盘，门板和中控台上层仍然覆盖有伪装。不过从车内整洁程度和各项硬件的布局来看，预计阿维塔 12 的量产车型内饰将会维持这个布局。

具体来看，该车内饰大致采用近年新车常用的简洁风格，大尺寸中控屏相当醒目。至于液晶仪表，大概率嵌在中控台的上层区域内，而从这块双层布局的中控台来看，不排除新车在副驾区域再增设一块娱乐屏的可能。

此外，由于该车此前在工信部完成申报时提供了电子后视镜选装件，再加上该车尾部取消了传统意义上的挡风玻璃，新车车内屏幕最多有望达到 6 块（仪表 + 中控 + 副驾 + 两块电子后视镜观察屏 + 内后视镜）。

另据IT之家此前报道，阿维塔汽车 9 月 2 日宣布，阿维塔 12 将于当地时间 2023 年 9 月 3 日-9 月 7 日在德国慕尼黑车展正式亮相，开启全球首秀。申报信息显示，该车定位中大型轿车，长宽高分别为 5020/1999/1460mm，轴距 3020mm，车身外观沿用阿维塔 11 的家族设计，配有视觉效果一体化的长条状日间行车灯，部分车型搭载了电子后视镜。

而在昨日宁德时代召开的新品发布会上，阿维塔科技作为战略伙伴受邀参会，会后宣布将成为首批搭载宁德时代神行超充电池的新能源汽车品牌。据宁德时代官方，该型号电池可实现充电 10 分钟即可补充 400 公里续航。



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