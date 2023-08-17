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微软员工分享 Win10/11 小技巧：按住 CTRL 键可让任务管理器应用进程静止不动

2023/8/17 15:17:40 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 17 日消息，许多 Windows 用户可能不知道，任务管理器有一个非常好用的快捷键，可以使其界面暂停更新，从而阻止上面显示的应用进程不停地乱跳，这样就能更容易选中某个应用来将其杀掉。这个快捷键就是按住 CTRL 键，在 Windows 10Windows 11 上都管用，也许在更旧的 Windows 版本上也可以（未验证）。

这个实用的技巧是由微软员工 Jen Gentleman 分享的，她是 Windows 工程团队的一员，经常在社交媒体上发布有关 Windows 的有用的快捷键和技巧。

如果你经常使用任务管理器来结束出现故障的应用程序，微软正在开发一个在 Windows 11 中不用任务管理器就可以关闭应用程序的强制退出功能，只需要在任务栏上右键点击就可以。但是按住 CTRL 键来暂停任务管理器这个技巧，对于那些仍然还没有升级到 Windows 11 的用户会非常有用。

顺便说一下，在 Windows 11 的记事本应用中，可以旋转齿轮图标，就像一个数字指尖陀螺，是 Windows 11 中许多令人愉快的小功能之一，IT之家的小伙伴可以试一下。

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关键词：Windows 10Windows 11Win11

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