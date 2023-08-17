微软员工分享 Win10/11 小技巧：按住 CTRL 键可让任务管理器应用进程静止不动

IT之家 8 月 17 日消息，许多 Windows 用户可能不知道，任务管理器有一个非常好用的快捷键，可以使其界面暂停更新，从而阻止上面显示的应用进程不停地乱跳，这样就能更容易选中某个应用来将其杀掉。这个快捷键就是按住 CTRL 键，在 Windows 10 和 Windows 11 上都管用，也许在更旧的 Windows 版本上也可以（未验证）。

这个实用的技巧是由微软员工 Jen Gentleman 分享的，她是 Windows 工程团队的一员，经常在社交媒体上发布有关 Windows 的有用的快捷键和技巧。

如果你经常使用任务管理器来结束出现故障的应用程序，微软正在开发一个在 Windows 11 中不用任务管理器就可以关闭应用程序的强制退出功能，只需要在任务栏上右键点击就可以。但是按住 CTRL 键来暂停任务管理器这个技巧，对于那些仍然还没有升级到 Windows 11 的用户会非常有用。

顺便说一下，在 Windows 11 的记事本应用中，可以旋转齿轮图标，就像一个数字指尖陀螺，是 Windows 11 中许多令人愉快的小功能之一，IT之家的小伙伴可以试一下。

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