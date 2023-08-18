vivo S17 手机相遇紫新配色今日开售：高通骁龙 778G+ 芯片，售价 2449 元起

IT之家 8 月 18 日消息，vivo S17 相遇紫新配色今日开售，目前已上架电商平台，下单显示到手价 2449 元起，但商品详情页显示新品特惠到手价 2299 元起。

IT之家此前曾报道过 vivo S17 手机的上市信息，该款手机于今年 5 月发布，发布时有山海青、花海、玄黑三款配色，相遇紫新配色于 8 月上旬公布。

屏幕方面，vivo S17 系列采用 6.78 英寸 2800×1260 OLED 双曲屏，京东方 Q9 发光材料，1.5K 分辨率，452PPI 超高像素密度，2160Hz 的高频调光。

其它方面，屏幕还支持 120Hz 刷新率、300Hz 触控采样率，手动最大亮度 600nit、全局激发亮度 1000nit，局部峰值亮度 1300nit，10bit 色深（S17 不支持 360 度亮度调节，S17t 不支持 10 亿色 / 色觉增强 / 360 度亮度调节）。

性能方面，vivo S17 搭载的高通骁龙 778G+。续航方面，vivo S17 系列采用 4600mAh 电池，支持 80W 快充，30 分钟充电 70%。

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