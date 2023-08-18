首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>网络

谷歌“更名部”出动：跨服务书签功能回归使用“Saved”

2023/8/18 9:49:29 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 8 月 18 日消息，谷歌于 2017 年推出跨服务书签功能--“已保存”（Saved）；在 2020 年的品牌重塑中，修改为“收藏”（Collections）；而现在谷歌再次回归使用“已保存”。

用户通过这项跨服务书签功能，可以保存使用 Google Search 的链接、浏览过的 YouTube 视频、搜索过的 Google Images 图片、Google Maps 中的导航目的地等等。

谷歌表示本次重新回归“已保存”，重点是速度和简单性，强调用户的内容，并使其易于组织和访问保存的项目。

谷歌官方并未正式宣布重命名，不过支持页面已经修改为“Google Saved”。

谷歌表示在 Google 应用或者网页版本 Saved，可以保存以下内容，IT之家在此附上列表如下：

  • 图片（来自 Google 图片）

  • 地点（来自 Google 地图）

  • 食谱（来自 Google 搜索）

  • 节目（来自 Google TV）

  • 电影（来自 Google TV）

  • 网页（来自 Google 搜索）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：谷歌

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用