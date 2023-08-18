谷歌“更名部”出动：跨服务书签功能回归使用“Saved”

IT之家 8 月 18 日消息，谷歌于 2017 年推出跨服务书签功能--“已保存”（Saved）；在 2020 年的品牌重塑中，修改为“收藏”（Collections）；而现在谷歌再次回归使用“已保存”。

用户通过这项跨服务书签功能，可以保存使用 Google Search 的链接、浏览过的 YouTube 视频、搜索过的 Google Images 图片、Google Maps 中的导航目的地等等。

谷歌表示本次重新回归“已保存”，重点是速度和简单性，强调用户的内容，并使其易于组织和访问保存的项目。

谷歌官方并未正式宣布重命名，不过支持页面已经修改为“Google Saved”。

谷歌表示在 Google 应用或者网页版本 Saved，可以保存以下内容，IT之家在此附上列表如下：

图片（来自 Google 图片）

地点（来自 Google 地图）

食谱（来自 Google 搜索）

节目（来自 Google TV）

电影（来自 Google TV）

网页（来自 Google 搜索）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。