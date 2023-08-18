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尼康新品 Zf 全画幅复古相机真机曝光：黑色机身，配侧翻屏

2023/8/18 13:45:51 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 shutiao独立摄影师 的线索投递！

IT之家 8 月 18 日消息，此前多方消息爆料，尼康新款 Zf 全画幅复古相机将在 8 月或 9 月发布，目前有更多证据表明了这一产品的真实性。

据尼康新品爆料网站 Nikon Rumors 的最新消息，尼康 Zf 相机的真机已经曝光

从视频和爆料图中可以看到，这款相机标有 Zf 字样，且整体外观设计为胶片相机风格，大家可以期待一下发售日期。

IT之家汇总尼康 Zf 全画幅复古相机爆料如下：

  • 黑色相机机身

  • 24.4 MP BSI-CMOS 传感器

  • 重量：700g（含电池）

  • 尺寸：144mm x 101mm

  • 连拍可达 30fps (JPG / HEIF）

  • 支持 4k 60 视频录制

  • USB-C PD 充电

  • ISO 100-64,000

  • EN-EL15 电池

  • Z f 标志移至左侧（Zfc 位于右侧）

  • 双存储卡插槽（SD+MicroSD），第二个插槽可以隐藏，像内部存储器一样使用

  • Pixel Shift：新的高分辨率模式将首次在尼康无反相机中实现

  • 8 月-9 月发布，2023 年底前发货

  • 与 Z5 / Z6II 相比，改进了自动对焦

  • 仅机身价格：1999 美元（当前约 14593 元人民币）

  • 与 Nikon Zfc 非常相似，做工更好

  • 顶部小液晶屏用于光圈显示

  • 侧翻屏

  • 代号 N2137

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关键词：尼康 Zf复古相机尼康 相机

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