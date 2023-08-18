尼康新品 Zf 全画幅复古相机真机曝光：黑色机身，配侧翻屏

IT之家 8 月 18 日消息，此前多方消息爆料，尼康新款 Zf 全画幅复古相机将在 8 月或 9 月发布，目前有更多证据表明了这一产品的真实性。

据尼康新品爆料网站 Nikon Rumors 的最新消息，尼康 Zf 相机的真机已经曝光。

从视频和爆料图中可以看到，这款相机标有 Zf 字样，且整体外观设计为胶片相机风格，大家可以期待一下发售日期。

IT之家汇总尼康 Zf 全画幅复古相机爆料如下：

黑色相机机身

24.4 MP BSI-CMOS 传感器

重量：700g（含电池）

尺寸：144mm x 101mm

连拍可达 30fps (JPG / HEIF）

支持 4k 60 视频录制

USB-C PD 充电

ISO 100-64,000

EN-EL15 电池

Z f 标志移至左侧（Zfc 位于右侧）

双存储卡插槽（SD+MicroSD），第二个插槽可以隐藏，像内部存储器一样使用

Pixel Shift：新的高分辨率模式将首次在尼康无反相机中实现

8 月-9 月发布，2023 年底前发货

与 Z5 / Z6II 相比，改进了自动对焦

仅机身价格：1999 美元（当前约 14593 元人民币）

与 Nikon Zfc 非常相似，做工更好

顶部小液晶屏用于光圈显示

侧翻屏

代号 N2137

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