Chromebook 拓展游戏元素落空，消息称谷歌已砍掉 3 款支持英伟达独显的主板

IT之家 8 月 18 日消息，根据国外科技媒体 About Chromebook 报道，谷歌已经取消了三款搭载英伟达独立显卡的 Chromebook 主板，此外本周时候还有消息称谷歌取消了搭载高通第三代骁龙 7c 芯片的 Chromebook。

在 7 月 29 日提交的 Chromium Gerrit 帖子中，谷歌代码中移除了 Herobrine、Hades 和 Agah 三款主板，其共同点就是搭载英伟达独显。

IT之家今年 5 月报道，谷歌计划推出代号为 Cora 和 Zeus 的两款 Chromebook，搭配英特尔第 13 代 Raptor Lake 处理器和英伟达 RTX 4050 独显，并配备未焊死的 SODIMM DDR5 内存插槽。

上述这两款 Chromebook 均使用 Hades 主板，这意味着上述两款 Chromebook 应该也已经取消。

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