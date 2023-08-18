Tachyum 升级 Prodigy 处理器：核心数增至 192 核、 SerDes 模块增至 96 个

IT之家 8 月 18 日消息，斯洛伐克芯片设计公司 Tachyum 近日发布新闻稿，表示使用全新的计算机辅助设计工具（EDA），旗下的 Prodigy 通用处理器的预估核心数量从 128 个增加到 192 个，增幅 50%。

Tachyum 在新闻稿中，增加 Prodigy 处理器核心数量之外，负责在串行和并行接口之间双向高速通信的 SerDes 块数量也从 64 个增加到 96 个。

Prodigy 处理器的面积也略有增加，从此前的 500 平方毫米增加到 600 平方毫米，增加了 20%。

Tachyum 表示理论上，表面面积最高可以增加到 858 平方毫米，可以添加更多的核心。

Tachyum 将 Prodigy 称为世界上第一个“通用处理器”，并表示从一开始就被设计为能够运行众多世界上最密集的计算应用程序的多用途 CPU。

Prodigy 不仅在单个芯片上处理所有这些不同的任务，而且功耗预算比传统硬件降低到 10 分之一，成本只有三分之一。

Tachyum 大胆宣称 Prodigy 超级计算机芯片的性能是市场上英特尔最快的 Xeon 芯片的四倍，在高性能计算应用中的原始性能是 Nvidia H100 的三倍，同时，能效提高了 10 倍。

IT之家在此附上新闻稿链接，感兴趣的用户可以深入阅读。

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