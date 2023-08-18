R-FON 手机曝光：在俄罗斯制造和销售、配联发科 Helio G99 芯片

IT之家 8 月 18 日消息，APPSIM 频道近日分享了多张照片，表示俄罗斯手机厂商 ROSA 目前正在开发名为 Р-ФОН（英文名 R-FON）的智能手机，整机在俄罗斯组装制造，且面向俄罗斯市场。

在系统方面，这款手机搭载基于 Linux 的自研系统-- ROSA OS。国外科技媒体 NeoWin 认为应该是安卓 AOSP 的修改版，可以兼容运行安卓应用，支持安装 APK 文件。

硬件方面，该机将配备联发科 Helio G99 芯片。IT之家注：Helio G99 于 2022 年 5 月 23 日发布，基于 6 纳米工艺技术。

该芯片采用“2 + 6”的八核方案，其中 Cortex-A76 的峰值频率为 2.2 GHz, Cortex-A55 的工作频率为 2.0 GHz。

Helio G99 采用 Mali - G57 MC2 图形芯片，提供 2133 MHz 频率的 LPDDR4X RAM 和 UFS 2.2 闪存的支持。

在 GeekBench 6 上单核成绩为 717 分，多核成绩为 1940 分，整体性能接近于高通骁龙 730G。

此外图片中显示该机配备 8GB LPDDR4X 内存，以及 128GB 的存储。

摄像头方面配备 5000 万像素主摄，右侧配指纹传感器，内部使用 5000mAh 容量电池，保留 3.5mm 耳机插孔。

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