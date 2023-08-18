Canalys：今年 Q2 中国智能手机市场跌幅收窄至 5%，出货量 vivo 第一 / 小米第五

IT之家 8 月 18 日消息，科技市场分析机构 Canalys 今日发布 2023 年第二季度中国智能手机市场报告。数据显示，该季度中国智能手机市场同比下跌 5%，跌幅收窄。IT之家整理出货量排名数据如下：

中国智能手机市场出货总量 6430 万部。

vivo 以 1140 万部的出货量、18% 的市场份额排名第一。

OPPO（含一加）以 18% 的份额排名第二。

苹果以 1040 万部的出货量排名第三。

荣耀以 1030 万部的出货排名第四。

小米的市场份额环比增长至 13%，继续排名第五。

报告表示，vivo 之所以取得市场份额第一，是得益于对库存水平的控制及一系列新品的发布。OPPO 方面，则是因为其具有稳固的线上表现，同时渠道能力也得到强化。

高端机型（3500 元以上）方面，中国大陆市场的高端手机可以说是“逆势上扬”，同比增长 21.8%，超中国大陆智能手机总出货量的 30%。3500 元以上机型出货量前 10 名依次如下：

可见，在 3500 以上机型前十名里面，苹果公司的 iPhone 占据半壁江山，华为占据两席，其余分别由 OPPO、小米、荣耀把持。

参考

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