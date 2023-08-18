荣耀畅玩 40S 手机开启预售：骁龙 480 Plus 处理器，售价 999 元起

IT之家 8 月 18 日消息，荣耀畅玩 40S 手机现已上架荣耀商城并开启预售，搭载骁龙 480 Plus 处理器，售价 999 元起，预计 8 月 25 日开始发货。

IT之家从荣耀官网获知，荣耀畅玩 40S 手机提供幻夜黑、墨玉青两款配色，正面配备 6.56 英寸 TFT LCD 水滴屏，分辨率为 720*1612，支持 90Hz 刷新率，屏幕色域为 1670 万色和 70% NTSC 色域，机身内置 5200mAh 电池，标配 5V2A 充电器。

此外，该手机搭载高通骁龙 480 Plus 处理器，CPU 由 2 个 2.2GHz A76 核心 + 6 个 1.9GHz 的 A55 核心组成，提供 4GB RAM 和 128GB ROM，后置 1300 万像素主摄，前置 500 万像素镜头，搭载基于 Android 13 的 MagicOS 7.1 系统。

其他方面，该手机提供 USB 2.0 接口、3.5mm 耳机接口，支持 5G 通讯、人脸解锁等。

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