首席设计师：游戏《星空》里的所有机甲都不能驾驶

IT之家 8 月 18 日消息，即将发售的 B 社游戏《星空》已于昨天在 Xbox 及 WindowsPC 平台开启预载，IT之家昨日还曾报道，B 社日前举办了一场关于《星空》游戏的 Q&A 问答活动，回答了很多玩家感兴趣的内容。

而在此前公布过的《星空》各种预告视频中，里面出现的机甲身影一直是粉丝们所关心的要点之一。

▲ 游戏《星空》中曝光的机甲

在近期举行的 《星空》问答节目中，首席设计师 Emil Pagliarulo 确认本作中的机甲均无法驾驶。

Emil Pagliarulo 解释道：“这些机甲都是之前战争的遗留物，这场冲突始于 2308 年。在本作故事开始的几十年前（游戏时间线始于 2330 年），机甲随着停战协议而被取缔。现在剩下的只有散布在历史战场上那些已变成生锈的废墟！”

玩家群体对 Emil Pagliarulo 的这一说辞并不满意，直言“没做就是没做，不要编故事了”，而IT之家经过查询得知，B 社《星空》依然使用一脉相承，由《辐射 3》传承至今的 Creation 引擎改版“Creation2”引擎，该引擎实际上并不支持载具。

▲ 《辐射 3》中的“地铁”帽子

而在 2008 年的《辐射 3》中，B 社团队为了实现让玩家在剧情中“乘搭地铁”的效果，实际上将地铁模型做成了 NPC 的帽子，玩家移动时，玩家下方“戴着地铁模型帽子”的 NPC 也随同玩家一起移动，从而“模拟出了”乘地铁的效果，即使《星空》要实现此类“乘搭机甲”的效果，恐怕也只能“玩类似的技巧”了。

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