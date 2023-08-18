GPD 新款 WIN Mini 掌机价格公布：R7 7840U + 7 英寸 120Hz，4999 元

尺寸及重量： 机身尺寸 168×109×26 mm，重量为 520g

屏幕： 7 英寸 120Hz 高刷电竞屏，基于 LTPS 技术，第六代康宁大猩猩玻璃，AF+AR 增透涂层，500nit 亮度，1080P 分辨率，368PPI，DC 调光不闪屏

CPU 及显卡： AMD Ryzen 7 7840U / Ryzen 5 7640U 处理器，AMD Radeon 780M / 760M 核显，15~30 TDP，官方称“浮点性能超越 NVIDIA GeFore GTX 1660 Ti”

摇杆： 内置霍尔小摇杆，下沉式设计，下压支持 L3、R3，无极，超线性，无死区

接口：40Gbps 带宽 USB4 接口 ，原生支持雷电 3 协议，可连接 GPD G1 或第三方显卡坞，支持 PD 协议快充； Oculink（SFF-8612）母口 ，63Gbps 带宽，吞吐量 7.877GB/s； USB 3.2 Gen 2 全功能 Type-C ，10Gbps 带宽，支持 PD 协议快充； SD 3.0 协议 MicroSD 读卡器 ，I / O 性能 A2 级别，理论速度读 160MB/s，写 120MB/s

其他：内置支持 Z 轴线性振动的双线性马达、霍尔小摇杆；L2、R2 改为线性模拟扳机键，C 面增加 L4、R4 可编程宏按键；3 轴重力感应 + 3 轴陀螺仪设计，可整合人体工学握把