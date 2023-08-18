缺少“引擎盖未关闭”提示功能，奇瑞商用车（安徽）召回 33077 辆捷途 X70 PLUS

IT之家 8 月 18 日消息，奇瑞商用车（安徽）有限公司按照《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自 2023 年 8 月 20 日起，召回 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 2 月 11 日期间生产的部分捷途 X70 PLUS 汽车，共计 33077 辆。

本次召回范围内车辆采用车内双拉解锁开启引擎盖的方式，但缺少“引擎盖未关闭”提示功能。引擎盖若未被完全锁止，驾驶员在车内可能难以识别到该状态，极端情况下车辆行驶时引擎盖有被掀开的风险，影响驾驶员视线，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。

本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响，奇瑞商用车（安徽）有限公司将免费为召回范围内车辆加装“引擎盖未关闭”仪表提示功能，以消除安全隐患。

奇瑞商用车（安徽）有限公司将以电话、短信、挂号信等形式通知相关车主。用户可致电奇瑞商用车（安徽）有限公司客户服务热线 400-086-8888 或联系捷途授权维修站，了解本次召回的详细信息。此外，也可登录网站 www.dpac.org.cn、www.recall.org.cn，关注微信公众号（SAMRDPAC），了解更多信息，反映缺陷线索。

IT之家从监管总局了解到，今日共有四则召回信息：

奇瑞商用车（安徽）有限公司召回部分捷途 X70 PLUS 汽车

浙江豪情汽车制造有限公司召回部分帝豪 GL 汽车

奇瑞汽车股份有限公司召回部分奇瑞 eQ1 电动汽车

浙江豪情汽车制造有限公司召回部分国产沃尔沃汽车

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