因电池软件问题，奇瑞召回部分 eQ1“小蚂蚁”电动汽车共计 20063 辆

IT之家 8 月 18 日消息，日前，奇瑞汽车股份有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

▲ 图源奇瑞官网，下同

根据计划，奇瑞决定自即日起，召回 2016 年 12 月 3 日至 2018 年 2 月 9 日生产的部分奇瑞 eQ1 电动汽车，共计 20063 辆。

召回原因：本次召回范围内部分车辆由于电池系统软件策略问题，在经过长期频繁快充或长期停放后，动力电池内部电芯压差逐渐变大，压差超过设计值可能导致车辆限功率行驶，在极端情况下可能发生高压下电，车辆失去动力，存在安全隐患。

奇瑞汽车股份有限公司称本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响，将免费对召回范围内车辆的电池管理系统软件进行升级，以消除安全隐患。

据IT之家此前报道，去年 2 月，奇瑞汽车股份有限公司曾召回 2018 年 6 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日生产的部分奇瑞 eQ1 电动汽车，共计 8067 辆。

当时的召回原因为，部分车辆的制动主缸内部零件生产过程中防护不规范，导致制动主缸活塞因磕碰受损，极端情况下可能造成制动效能降低、制动距离变长，存在安全隐患。

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