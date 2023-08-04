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上汽大众宣布召回超 8.3 万辆 Polo Plus 1.5L、途铠 1.5L 汽车

2023/8/4 10:10:10 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 4 日消息，据国家市场监督管理总局今日公告，上汽大众汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自 2023 年 8 月 4 日起召回以下车辆：

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  • 2020 年 10 月 12 日至 2022 年 3 月 17 日期间生产的部分 2020-2022 年款波罗（Polo）Plus 1.5L 汽车，共计 57659 辆。

  • 2020 年 10 月 12 日至 2022 年 3 月 25 日期间生产的部分 2020-2022 年款途铠（T-CROSS）1.5L 汽车，共计 25838 辆。

此次召回的 83497 辆汽车中，因供应商生产过程偏差，燃油泵叶轮与叶轮外壳间隙较小，叶轮表面粗糙度较大，汽油沉淀物容易积聚在燃油泵叶轮与叶轮外壳间，造成叶轮旋转不畅，燃油泵工作不良，极端情况下可能导致车辆失去动力，存在安全隐患

上汽大众表示，将免费为召回范围内的车辆更换改善后的燃油泵，以消除安全隐患

IT之家注：今日国家市场监督管理总局发布了多条汽车召回公告，包含特斯拉、丰田、奔驰、大众等多个品牌。

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关键词：上汽大众大众Polo途铠召回

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