吉利召回部分国产 2023 年款沃尔沃 XC40 汽车，极端情况可能导致左前车轮失去转向能力

IT之家 8 月 18 日消息，日前，浙江豪情汽车制造有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

▲ 图源沃尔沃官网，下同

根据计划，该公司自即日起，召回 2022 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 30 日生产的 2023 年款 XC40 汽车，共计 73 辆。

召回原因：本次召回范围内的部分车辆因生产装配原因，左前下控制臂球头可能安装不到位。极端情况下，车辆行驶时左前下控制臂可能会与转向节分离，导致左前车轮失去转向能力，存在安全隐患。

浙江豪情汽车制造有限公司称，将通过沃尔沃汽车授权经销商，免费为召回范围内的车辆进行左前下控制臂检查及维修。若下控制臂球头存在未安装到位的情况，将对球头、转向节、下控制臂、半轴等零件进行检查，若损坏则进行更换，并按要求重新进行球头安装。

IT之家查询发现，浙江豪情汽车制造有限公司由浙江吉利控股集团有限公司 100% 控股，是吉利控股集团属下三大汽车生产基地之一，为吉利生产沃尔沃、帝豪等品牌车型。

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