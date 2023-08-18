吉利银河 L6 配置公布：四款车型，亏电油耗 4.55L / 综合续航 1370km

IT之家 8 月 18 日消息，吉利银河新能源今日公布了旗下新车银河 L6 的部分配置信息。新车将登陆 8 月 25 日举行的成都车展，并即将开启预售。

官方称新车搭载了“新一代 AI 智能座舱”，能够实现全场景“可见即可说”并支持全域 OTA 更新。此外，新车支持 AI 车外语音交互，内置高通骁龙 8155 芯片，并配备 256 色萤火虫律动氛围灯/“百灵鸟”灯光秀 / LED 迎宾光毯。

动力方面，该车搭载 e-CMA 智能电混架构，匹配 1.5T 混动专用发动机 + 3 挡变频电驱 DHT Pro，可实现 6.3 秒百公里加速、247km/h极速、最高 125km 纯电续航 / 1370km 综合续航、百公里亏电油耗 4.55L。该车还配有 4 种驾驶模式：纯电模式、增程模式、智能模式、性能模式。

外观方面，银河 L6 将采用 5 种车身配色，其中 3 种为彩色车身 + 黑色车顶的双拼色设计。官方称这些配色灵感来源于十二时辰，分别为炫彩白、山岚青、夜魅紫、晨曦白、拂晓灰，长宽高分别为 4782/1875/1489mm，轴距为 2752mm。

IT之家附不同车型配置信息如下图：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。