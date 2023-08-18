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雷神全新 ZERO 幻影游戏本 8 月 22 日开售：i7 13650HX+RTX4060，到手 7499 元

2023/8/18 15:53:21 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 18 日消息，雷神推出的新配置游戏本 ZERO 幻影将于 8 月 22 日凌晨在京东正式开售，配备 i7 13650HX 处理器 + RTX4060 显卡 + 16GB 内存 + 240Hz 2.5K 屏，到手价 7499 元，现已开启预约。

IT之家从商品页获悉，全新 ZERO 幻影搭载 13代酷睿 i7 13650HX 处理器，拥有 14 核心 20 线程，最高睿频可达 4.9GHz，性能释放可达 110W；配备 RTX 4060 满血显卡，显存为 8GB，性能释放 140W

该游戏本配备 16 英寸 16:10 屏幕，支持 2.5K 分辨率、240Hz 刷新率、500nit 高亮度及 100% sRGB 高色域，通过了莱茵低蓝光认证；采用风洞散热架构 4.0，配备 5×3D 复合导管、245 片 0.2mm 超薄鳍片、双 12V 涡扇 60 风洞散热、全向四出风口。

接口方面，该游戏本拥有 USB 3.1 Type-A 接口 ×2、USB 3.1 Gen2 Type-A 接口、3.5mm 接口、RJ45 网线接口、mini DP 1.4 等。

京东雷神 Zero 幻影 7499 元直达链接

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关键词：雷神游戏本

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