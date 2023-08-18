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首页 > 数码之家>智能手机

ROG 游戏手机 7/6 系列降价，后者最高直降 3100 元

2023/8/18 16:33:42 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 18 日消息，ROG 游戏手机于 8 月 16 日-18 日开启降价，ROG7/6 系列均有不同程度的折扣。

ROG 6

  • 暗影黑：12GB+128GB 4499 元、12GB+256GB 3488 元（降 1511 元）、16GB+512GB 4299 元（降 1500 元）

  • 幻影白：16GB+512GB 4699 元（降 1100 元）

  • 太空灰：12GB+256GB 3399 元（降 1200 元）

  • 蝙蝠侠典藏限量套装：12GB+256GB 3899 元（降 3100 元）

  • 暗黑破坏神限量套装：16GB+512GB 4799 元（降 2200 元）

ROG 7（降 100 元）

  • 8GB+256GB：4399 元

  • 12GB+256GB：4899 元

  • 16GB+512GB：5699 元

IT之家附 ROG 7 配置介绍：

ROG 7 背面采用 ROG logo 与灯条，整机厚 10.3 毫米，重 239 克；采用 6.78 英寸 2448×1080 三星 E4 OLED 屏幕，支持 165Hz 刷新率，720Hz 触控采样率，支持 DC 调光，康宁 Victus 玻璃盖板，户外峰值亮度 1500nit，支持 111% P3 广色域。

ROG 7 前置 32MP（豪威 OV32C）摄像头，后置 50MP（索尼 IMX766）主摄 + 13MP 超广角（豪威 OV13B）+5MP 微距（三星 S5K5E9）三摄；搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，采用矩阵式液冷散热架构 7.0（真空腔均温板 + 16000mm² 石墨烯）；内置 6000mAh 电池，支持 65W 快充

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关键词：手机ROG游戏手机

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