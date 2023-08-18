小鹏汽车二季度营收 50.6 亿元：同比下降 31.9%，环比上升 25.5%

IT之家 8 月 18 日消息，小鹏汽车今日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度未经审计财务业绩：营收为 50.6 亿元，同比下降 31.9%，环比上升 25.5%。IT之家附主要财务业绩表如下：

小鹏汽车 2023 年第二季度汽车总交付量为 23,205 辆，较 2023 年第一季度的 18,230 辆上升 27.3%。

截至 2023 年 6 月 30 日，小鹏汽车的实体销售网络合共 411 间门店，小鹏汽车自营充电站网络达 1,024 座充电站，包括 824 座小鹏汽车自营超级充电站及 200 座目的地充电站。

小鹏汽车 2023 年第二季度汽车销售收入为人民币 44.2 亿元（6.1 亿美元），较 2022 年同期下降 36.2%，并较 2023 年第一季度上升 25.9%。

2023 年第二季度毛利率为负 3.9%，相较而言，2022 年同期为 10.9%，而 2023 年第一季度为 1.7%。2023 年第二季度汽车毛利率（即汽车销售毛利润或亏损占汽车销售收入的百分比）为负 8.6%，相较而言，2022 年同期为 9.1%，而 2023 年第一季度为负 2.5%。

2023 年第二季度净亏损为人民币 28.0 亿元（3.9 亿美元），相较而言，2022 年同期为人民币 27.0 亿元，而 2023 年第一季度为人民币 23.4 亿元。除以股份为基础的薪酬开支外，2023 年第二季度非公认会计原则净亏损为人民币 26.7 亿元（3.7 亿美元），相较而言，2022 年同期为人民币 24.6 亿元，而 2023 年第一季度为人民币 22.1 亿元。

2023 年第二季度小鹏汽车普通股股东应占净亏损为人民币 28.0 亿元（3.9 亿美元），相较而言，2022 年同期为人民币 27.0 亿元，而 2023 年第一季度为人民币 23.4 亿元。除以股份为基础的薪酬开支外，2023 年第二季度非公认会计原则小鹏汽车普通股股东应占净亏损为人民币 26.7 亿元（3.7 亿美元），相较而言，2022 年同期为人民币 24.6 亿元，而 2023 年第一季度为人民币 22.1 亿元。

小鹏汽车于 2023 年 7 月的总交付量为 11,008 辆。截至 2023 年 7 月 31 日，年内累计总交付量为 52,443 辆。

对于 2023 年第三季度，小鹏汽车官方预期：汽车交付量将介乎 39,000 至 41,000 辆，同比增加约 31.9% 至 38.7%。总收入将介乎人民币 85 亿元至人民币 90 亿元，同比增加约 24.6% 至 31.9%。

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