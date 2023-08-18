网飞 DVD 租赁业务谢幕，公司宣布向租赁用户提供 10 张光盘作纪念

IT之家 8 月 18 日消息，流媒体巨头网飞（Netflix）在今年 4 月宣布，该公司正在逐步关闭其 DVD-by-mail 邮寄租赁业务，IT之家早前曾报道，网飞将于 9 月 29 日邮寄最后一张光盘。而网飞日前表示，他们为订阅其 DVD 邮寄租赁业务的用户准备了最后一个惊喜。

网飞日前告诉会员，在永久终止他们已有 25 年历史的 DVD 订阅服务之前，网飞将提供给用户额外 10 张 DVD 光盘作为纪念。

▲ 图源 网飞 DVD 部门在 X 平台发布的贴文

据悉，网飞已经为订阅用户发送一封邮件，其中提到网飞将在 9 月 29 日将赠送给用户额外的光盘，用户可以在 8 月 29 日之前，点击邮件中的链接选择获取。

网飞表示，“邮寄电影 25 年后，我们的最后一季即将结束，我们非常感谢你们在最后一天之前与我们分享电影之夜。让我们为我们的压轴大戏找点乐子吧！”

网飞同时表示，用户将根据用户电影队列中列出的电影来选择光盘，并补充说：" 在它们到达你的邮箱之前，你不会知道是否有额外的信封要寄给你。

不过，外媒 Vulture 声称，用户并不能保留这些额外的 DVD，网飞只是免去了这 10 张光盘的“租借费用”，“网飞仍希望这些 DVD 和其他光盘能在 2023 年 10 月 27 日之前归还。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。