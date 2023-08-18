网易在美得州奥斯汀成立工作室，据称将开发“第三人称多人科幻动作游戏”

IT之家 8 月 18 日消息，网易日前宣布在美国得州奥斯汀成立新工作室 T-Minus Zero Entertainment，该工作室由开发者 Rich Vogel 领导，目前正在开发一个“在线多人第三人称动作游戏”，设定在科幻宇宙中，不过网易并没有披露其他细节。

据悉，Rich Vogel 是一位“资深游戏开发者”，其曾创建了多家工作室，包括索尼 SIE 奥斯汀，BioWare 奥斯汀，B 社奥斯汀。他曾领导开发了多个“多人服务型”游戏，包括《Meridian 59》，《创世纪 OL》，《星球大战：星系》和《星球大战：旧共和国》。

▲ 图源 T-Minus Zero Entertainment 官网

IT之家经过查询得知，T-Minus Zero Entertainment 其他资深开发者还包含：

游戏总监 Mark Tucker：22 年从业经验，参与开发游戏包括《辐射 76》（设计总监）、《毁灭战士 4》和《赤色联盟》（设计领导）

美术总监 Jeff Dobson：26 年从业经验，参与开发游戏有《星球大战：旧共和国》《龙腾世纪：审判》《质量效应：仙女座》《圣歌》

运营和产品副总裁 Scott Malone：10 年产品经验，参与游戏有《辐射 76》《毁灭战士 4》和《上古卷轴 OL》

▲ 图源 T-Minus Zero Entertainment 官网

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