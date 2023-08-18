红帽重新部署桌面 Linux 环境开发，近期进行开发者人事变更

IT之家 8 月 18 日消息，红帽在今年 6 月份宣布决定停止在 RHEL 中提供打包为 RPM 格式的 LibreOffice，并宣布将调整的工作重点，IT之家注意到，在调整之后，红帽的工作重点将集中到“改进 Wayland 显示服务器”、“HDR 支持”，以及改进 Fedora 和 RHEL 用户的工作站体验方面。

红帽高级开发人员 Bastien Nocera 日前在其博客中的一篇 “New responsibilities” 博文指出，红帽正在调整桌面 Linux 的开发工作。

作为 Matthias Clasen 的 "LibreOffice packages" 电子邮件中概述的同一流程的一部分，我的管理链已决定停止桌面蓝牙、多媒体应用程序和 libfprint / fprintd 的所有上游和下游工作。我的其他上下游工作将根据红帽公司自己的优先事项重新分配，因为我将被调到另一个团队，处理红帽公司优先项目列表中的一个项目。

▲ 图源 Bastien Nocera 的博客

Bastien Nocera 对红帽感到不满，“我非常失望，因为这些项目本来就资源匮乏，在过去的一年里，我花在主要项目上的时间不到我工作时间的 10%，其他无关项目和职责占用了我大部分时间。”

Bastien Nocera 表示，他所有的 Fedora 软件包都在一个半月前变成了孤岛 （orphaned) 状态，当下红帽正在调动一系列人事，因此各开发项目都相当混乱，RHEL 软件包相关人员此前已经被分配至别的岗位，当下无法找到新的维护者。

如果你是将承担全部或部分 90% 未停止工作的同事，或者是依赖我的工作来进一步推进自己项目的社区成员，请与我联系，如果时间允许，我会尽力满足你的询问。如果上述情况有任何变化，我会尽量确保更新本帖，或创建一个新帖。

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