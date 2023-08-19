《微软飞行模拟器》游戏发行 3 周年，官方晒数据：Cessna 152 飞机最受欢迎

IT之家 8 月 19 日消息，《微软飞行模拟器》（Microsoft Flight Simulator）游戏于 2020 年 8 月 18 日发行，游戏开发商 Asobo Studio 今天发布系列推文，晒出了游戏的相关数据。

IT之家根据信息图，汇总游戏相关数据如下：

Cessna 152 是游戏中最受欢迎的飞机，已累计飞行 85972254 次，其次是空中客车 A320NEO 和波音 F / A-18 超级大黄蜂。

过去 3 年时间里，游戏中玩家累计飞行超过 440 亿英里，飞行次数超过 7.11 亿次。

洛杉矶国际机场是游戏中最受欢迎的机场，其次是纽约市的约翰肯尼迪国际机场和伦敦希思罗机场。

《微软模拟飞行》是由 Asobo 工作室开发并由 Xbox 游戏工作室发布的业余飞行模拟器游戏，为《微软模拟飞行系列》的正统续作，距 2006 年发行的上一部《微软模拟飞行 X》已经 14 年。

历时五年开发，游戏于 2019 年微软 E3 游戏展前发布会上正式公布，2020 年 8 月 18 日正式发售，适用于 Microsoft Windows。

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