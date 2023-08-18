首批虚幻 5 游戏《不朽者传奇》公布更多细节：支持 FSR2、主机平台可达 60 帧

IT之家 8 月 18 日消息，EA 在去年的 TGA 2022 上公布了采用虚幻 5 打造的第一人称魔法射击新作《不朽者传奇》，这款游戏的战斗主要聚焦于魔法和咒语，而不是传统的枪械，该游戏将于今年 8 月 22 日登陆 PS5、Xbox Series X|S 及 PC 平台。

日前游戏开发商 Ascendant Studios 分析了《不朽者传奇》的相关技术细节，官方表示，得益于 FSR2 (Fidelityx 超分辨率）技术，每个《不朽者传奇》主机版玩家都可以在 60 帧的模式下来游玩本作。

官方同时表示，“无论玩家使用什么设备来体验游戏，都可以在其中获得最佳的性能表现，这也是使用虛幻引擎 5.1 打造游戏所带来的好处之一”。

▲ 图源《不朽者传奇》官方截图

▲ 图源《不朽者传奇》官方截图

据介绍，《不朽者传奇》是一款开创性的第一人称单人魔法射击游戏，背景设定在一个充满魔法与冲突、处于毁灭边缘的原创奇幻宇宙中。EA 承诺将会带来一个“爽爆且电影化”的战役模式。

IT之家经过查询得知，《不朽者传奇》是该工作室的第一款作品，该工作室由游戏总监兼首席执行官 Bret Robbins 领导，他曾经担任《死亡空间》（原版）、《使命召唤：现代战争 3》、《使命召唤：高级战争》和《使命召唤：二战》的创意总监，游戏总时长约为 20-25 小时，Steam 平台标准版售价 248 元，豪华版售价 298 元。

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