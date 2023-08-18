制作人带来游戏《装甲核心 6》最新情报，强调游戏“立体设计空间感”

IT之家 8 月 18 日消息，FromSoftware 最新机甲动作游戏《装甲核心 6》即将于 8 月 25 日登陆 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One 及 Steam 平台。

▲ 图源 《装甲核心 6：境界天火》特别节目

在今晚 PlayStation 所举行的“PLAY！ PLAY！ PLAY！《装甲核心 6：境界天火》特别节目”中制作人小仓康敬和总监山村优带来了本作的一些最新情报，其中包括：

1、本作构成 3 要点：立体关卡所带来的空间感、自由组装为战斗带来的设计感、跨越难关后得到的成就感。

2、线上对战演示：提供 1V1 和 3v3 模式，玩家可使用组装的 AC 进行对决。单挑三局两胜、团队战可无限复活，击坠数多的队伍获胜。

3、手柄 TYPE A 键位公布，除摇杆外可自定义更改。

4、游戏将首次提供“拍照模式”。

5、节目中同时进行了防卫任务“大型导弹发射支援”关卡演示，出击前配置 AC 时可看到大量重型武器，试玩使用了双持加特林转轮机枪。

▲ 图源 《装甲核心 6：境界天火》特别节目

▲ 图源 《装甲核心 6：境界天火》特别节目

发行商万代南梦宫在此前公布的季度财报中，表示《装甲核心 6》的预约状况非常好，并对该游戏抱有很大的期待，同时认为该游戏在未来发布将相当有利于下一轮财报。

从《黑暗之魂》、《血源》到《只狼》、《艾尔登法环》，FromSoftware 近年来的作品都获得了不错的反响，虽然机甲题材在如今可能有些小众，不过依靠前作游戏成功的开发经验，《装甲核心》系列或许也会在此迎来一个良好的开端。

该作日前已经开启预购，Steam 标准版售价 298 元，豪华版售价 348 元，后者将收录游戏本体与限定数字美术书＆原声带，感兴趣的 IT之家小伙伴可以点此预购。

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