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极氪智能科技副总裁姜军：ZEEKR OS 5.0 于 8 月底或 9 月初推送

2023/8/19 7:54:42 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：故渊
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IT之家 8 月 19 日消息，俗话说“新官上任三把火”，前段时间极氪任命了前华为研发主管姜军出任副总裁，负责智能座舱相关业务，没过多久姜军就开始测试、预热极氪最新的车载系统 ZEEKR OS 5.0 了。

据姜军 8 月 16 日的发布的博文称，他已经日常使用了该版本系统一个多月，涵盖 3000 多公里路程、8 个版本迭代升级。此后，他又在 18 日的博文中表示，5.0 系统将于“本月底或下月初”推送，已经处于测试收尾阶段

他还声称，从杭州湾到上海，极氪 NZP（IT之家注：极氪旗下基于高精地图的辅助驾驶系统）与 LCC（车道居中辅助）无感切换，“很有安全感”

姜军还在微博内容中预告了部分 ZEEKR OS 5.0 系统的特性如下：

  • HUD 小地图

  • 全屏地图

  • 驾驶模式背景切换

  • 智能场景模式

  • 全新可视化 NZP

  • 新增左侧 DOCK 栏

  • 自定义卡片排序

  • 大小卡片切换

其他方面，姜军在评论区中透露称仪表盘、NZP 卡片逻辑、阅读灯记忆等功能也将得到更新或优化，导航红绿灯倒计时功能将在第四季度“适配完高德最新版本会和绿波通行等能力”后一并推送。具体车型升级计划方面，极氪旗下车型的 OTA 更新将在今年“统一拉齐”。

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关键词：极氪ZEEKR OS

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