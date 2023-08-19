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首页 > 游戏之家>游戏快报

预载文件显示《星空》游戏不支持英伟达 DLSS 和英特尔 XeSS

2023/8/19 8:04:22 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 19 日消息，玩家 Sebastian Castellanos 挖掘《星空》游戏的预载文件，仅发现支持 AMD FidelityFX Super Resolution 2.0（FSR 2）的文件，并未发现任何涉及英伟达 DLSS 和英特尔 XeSS 技术的 DLL 文件。

IT之家此前报道，Bethesda 游戏执行总监托德・霍华德确认《星空》基于 Creation 2 引擎，并将支持 AMD FidelityFX Super Resolution 2 技术，而且该游戏将能够充分利用 AMD 多核 CPU。这款游戏似乎没能享受任何特定的 PC 光线追踪效果，而且不支持 NVIDIA DLSS 2 或 DLSS 3。

游戏在两个平台的容量大小目前已经揭晓，目前的预载版本在 PC 平台将占据玩家 139.84GB 的硬盘空间，而游戏的 Xbox 版大小则为 126.1GB，Steam 平台的预载将在 8 月 30 日开始，《星空》最终将在 9 月 6 日正式发售，登陆 Xbox Series X|S 及 PC 平台，首发加入 Game Pass，购买高级版的玩家可提前 5 天（于 9 月 1 日）进入游戏。

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关键词：星空游戏DLSSXeSS

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