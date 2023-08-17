长城汽车：目前旗下新能源终端达 1056 家，新能源渠道年内将达 1200 家

IT之家 8 月 17 日消息，长城汽车日前发布 7 月产销数据，IT之家早前曾报道，数据显示，长城汽车当月销售新车 109091 辆，同比增长 7.03%；新能源车型销售 28920 辆，销售占比达 26.51%，均创新高。
长城汽车总裁穆峰今日在微博发文称，长城汽车全国新能源渠道建设一直在快速推进，计划今年年内达到 1200 家。
据悉，穆峰表示“随着决胜新终端项目的持续运行，7 大全新服务承诺现已覆盖用户服务全周期。据了解，长城汽车第三季度经销商大会近日举行，目前长城汽车旗下新能源终端已达 1056 家”。
穆峰同时表示，“从销量数据来看，今年 7 月，长城汽车新能源乘用车销售 28896 辆，同比增长 163%，占比达到 26.49%；今年 1-7 月销售 121965 辆，同比增长 64%”。
IT之家附各品牌销量：
哈弗品牌销售 62967 辆，其中哈弗新能源销售 10105 辆。
魏牌新能源品牌整体销售 6652 辆，魏牌蓝山销售 5566 辆，连续三月保持环比增长，上市至今累计销量达到 17258 辆。
欧拉品牌销售 10116 辆，同比增长 14.58%。
坦克品牌销售 13490 辆，同比增长 8.15%，其中坦克 500 Hi4-T 销售 2023 辆，总订单量累计已超 8000 辆。
长城皮卡销售 15841 辆，1-7 月累计销售 118437 辆，同比增长 6.97%。长城炮 7 月销售 11432 辆，累计 35 个月销量过万。
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