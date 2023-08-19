“星芒”效果是怎么实现的？怎么拍 "星芒" 更好看？

光圈作为“曝光三要素”之一，不仅能影响相机进光量和景深大小，还能影响一些细节效果。

比如下面这种“星芒”效果：

这种效果并不是后期制作的，也不是通过各种滤镜形成的，而是光在透过镜头叶片时发生衍射产生的，当光圈值比较小的时候，光源就会呈现出放射性的星芒效果。

当光圈值在 F11 左右时，星芒效果就会比较明显了，如果光圈值继续缩小，到 F18 左右，星芒效果会更加明显。

如果仔细观察不同镜头拍摄的星芒，我们还会发现它们的效果并不是相同的，有的星芒数量多，有的少。

星芒的数量是由镜头内光圈叶片的数量决定的，偶数叶片拍出的星芒数量与叶片数量相等，奇数叶片拍出的星芒数量是叶片数量的两倍。

如果镜头的叶片数量是 6，那么拍出的星芒也会是 6 条；如果叶片数量是 7，那么拍出的星芒就是 7*2=14 条。

在具体拍摄时，我们应注意哪些地方呢？

除了需要控制好光圈外，我们还需要注意，星芒总是出现在光源上，特别是比较亮的光源上，如路灯、月亮等，不能散发或者反射光线的物体一般拍不出星芒效果。

另外，如果想要星芒效果更明显，最好使用长曝，也就是小光圈配合较长的快门时间，这样拍出的星芒效果会更突出，也更有质感。

还需要注意的一点是，虽然光圈越小星芒效果会更明显，但是很多镜头在小光圈下表现并不好，画质可能会变差，所以最终拍出的效果也不一定就好，所以不必为了追求更明显的星芒而追求极致的小光圈，F14-18 左右就能拍到很不错的星芒。

在这里再为大家推荐几种适合拍摄星芒的场景：

（1）路灯

在车水马龙的路边，我们可以使用小光圈配合长曝，记录车轨的同时，让路灯形成放射状的星芒效果，与车轨配合起来，更具视觉冲击力。切记在安全的位置拍摄，也不要影响他人出行。

（2）水面

当阳光照射在水面上时，会形成波光粼粼的效果，水面上反射的星星点点的光芒也很适合排成星芒效果，放射状的光芒会让水面波光粼粼的感觉更明显。

（3）演唱会、音乐节等现场

在演唱会等舞台现场，都会配有很多光源，让舞台的视觉效果很震撼，我们在拍摄这种场景时也可以使用小光圈，让光源呈现出星芒效果，增强整体视觉冲击力。

（4）太阳、月亮

太阳、月亮等比较大的光源也适合星芒效果，很多户外极限运动的宣传片里，太阳都会呈现出星芒效果，让画面冲击感很强，我们在拍摄户外照片时，也可以采用这种效果，不过需要注意的是，想让太阳、月亮的星芒效果好看，最好搭配广角或超广角镜头，这样拍出的效果会更好。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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