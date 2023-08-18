视觉中国回应摄影师遭受人身威胁：反对非理性言语、行为

IT之家 8 月 18 日消息，近日摄影师戴建峰发文称其使用自己的作品被视觉中国告知侵权一事，引发各界广泛关注，IT之家也持续保持跟进。而今天此事出现的新进展，竟然是戴建峰收到了“死亡威胁”。

今日午间，戴建峰通过个人微博 @Jeff 的星空之旅 发文，表示收到了“死亡威胁”，对方称“若不给视觉中国道歉，将‘杀他全家’”。好在戴建峰已经报警，将通过法律途径来依法维护自身的正当权益。

稍晚之后，视觉中国转发了戴建峰的相关微博，并发表声明如下：

我们支持 @Jeff 的星空之旅 报警，反对任何人利用网络进行人身威胁，不支持任何非理性的言语以及行为。

IT之家附视觉中国“版权风波”具体流程，后续也会持续保持关注、跟进。

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