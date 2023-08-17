8 个 Excel 中最常用的技巧：表格转置、文本分行、批量加单位...

非常常用的 8 个 Excel 小技巧，看看你都会不会？

1、表格转置

有时候，我们需要将做好的表格转个方向，可以通过表格转置功能来完成。先复制表格，然后在目标单元格「右键」-「选择性粘贴」-「转置」就可以了。

2、选中表格数据区域

许多人习惯用鼠标去拖选表格，如果表格小，可以这样去做，但如果你表格数据太多了，你还要用鼠标去拖吗？可以使用快捷键「Ctrl + A」一键选中表格区域。

3、文本分行

将一个单元格中多个文字分布到多行中去，选中单元格，然后，将单元格宽度调小，进入「开始」-「编辑」-「填充」-「内容重排」确定即可。

4、文字两端对齐

如何将上下单元格文字两端对齐？选中单元格「右键」-「设置单元格格式」-「对齐」，在“水平对齐”中设置为“分散对齐”确定。

5、批量加单位

还在一个一个的手动给数据添加单位吗？来看看如何批量添加单位吧！选中需要添加单位的单元格，「右键」-「设置单元格格式」-「自定义」输入“#元”确定即可。

6、录入身份证号码

在 Excel 中直接录入身份证号码，会变成 E+17，我们可以在录入前输入一个英文状态下的“’”单引号，再来录入就可以了。

我们还可以将单元格先设为文本格式，再录入身份证号码，也是可以的。

7、跳到指定单元格

如果表格中的数据过多，想找到自己想要的内容并不容易，我们可以按下「F5」键，输入目标单元格，确定后即可快速跳到指定单元格。

8、隔行或列插入数据

如何复制并粘贴隔行、隔列数据？按照原表格，空出对应位置，然后复制数据，「选择性粘贴」-「跳过空单元格」即可。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪

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