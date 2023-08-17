Excel 中的 4 个解决筛选 BUG 小技巧

在 Excel 中有一个很实用的功能，它可以在茫茫人群中（比如员工名单），快速找到你想要找的人。

它也可以在百万数据中（比如销售明细），快速找到你梦寐以求的信息。

它就是 Excel 中的筛选。根据指定条件，可以快速筛选并呈现出你想要的数据。

不过，筛选在实际使用中也会有些小 BUG，今天就来分享两个常见的小问题。

1、筛选为空的问题

下图是一张人员工资表。

如果我们想按部门筛选，通常是选中第 3 行，然后点击【数据】选项卡-【筛选】，调出筛选按钮。如下图：

再点击部门旁边的筛选按钮，筛选出想看的部门即可。

有的时候我们为了美观或者为了后期数据新增等目的，可能会在整个数据明细的前面插入 1 列或者 2 列空白列，如下图：

在【C】列的前面插入了 2 个空白列，此时我们再去点部门那里的筛选按钮，会出现如下情况：

筛选里面空空如也，内容却不翼而飞？

这是啥情况？

原因就出在这个空列上。

如果数据列表前面有一列以上的空列，选中整行调出筛选按钮并且筛选按钮也在空白列当中显示的话，将会出现 BUG。

所以大家要特别注意空白列中是否出现了多余的筛选按钮。

解决此问题的方法有两个。

第 ❶ 种方法是：可以在空列上填写内容。比如输入一个空格或者其他数据的内容等。

这里我们输入一个空格。如下图：

之后，再去点部门那里的筛选按钮。

此时内容自动又出现了。如下图：

第 ❷ 种方法是：可以先取消筛选按钮，然后只选中标题行【C3：G3】，再点击筛选，调出筛选按钮即可。

使用第 2 种方法，无论前面有多少空列，或者空列中是否输入内容，都不会影响到后面的数据。

2、数字筛选的问题

有时候，我们需要筛选出数据表中大于、小于或者等于某一数值的数据，以便后面进行统计分析。

比如，下图工资表中，我们想筛选出工资金额中大于等于 10000 的人员名单：

依次单击工资单元格旁边的筛选按钮-数字筛选-大于或等于，出现【自定义自动筛选】对话框：

在其中输入 10000，并点击【确定】。

此时可以正常显示出大于或者等于 10000 的数据。

如果，此时我们只想筛选工资金额等于 10000 的数据。

可以在【自定义自动筛选】对话框中输入【等于】10000，

点【确定】，结果如下图：

啊？

此时的表格就跟我的内心一样是一片空白！

哈哈~

Excel 是不是在跟我们开玩笑？

数据中明明有 10000 的数据，却找不到！

这到底又是啥 Bug！

原因是：

在等于的条件下，输入的数字格式与设置的单元格格式不一致，将会导致筛选不成功。

解决的方法也有两种。

第 ❶ 种方法是：将数值列设置为常规格式。

此时再去筛选，结果将正常显示。

第 ❷ 种方法是：在【自定义自动筛选】框中手动输入与单元格数字格式完全一样的格式即可。如下图：

PS：如果数据源中有小数点和后面的两个 0，也别忘了输入噢。要一模一样噢！就像下面两张图一样~~

有的小伙伴们可能会问：为啥在【自定义自动筛选】对话框中筛选呀？

我可以在筛选下面的【搜索】框中筛选呀！

恩，说的很有道理！

小伙伴们可以在这个搜索框中输入 10000。

看看结果是什么，可以在文章下面给我们留言！

3、写在最后

今天我们分享了在对数据表进行筛选的时候两个小 BUG。

希望微软能对相关的问题有所改进。也希望小伙伴们在使用中多留意，多学习，多思考。

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：明镜在心

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