摄影师自己拍的照片被告侵权，视觉中国下架涉事相关作品

IT之家 8 月 17 日消息，星空摄影师戴建峰与视觉中国的“维权大战”仍在发酵，8 月 16 日 18 时许媒体检索视觉中国网站发现，涉事的相关摄影作品已显示阶段性下线。针对此情况，视觉中国客服人员表示，以官方发布信息为准。

IT之家此前报道，8 月 16 日上午戴建峰称视觉中国无权、但依然在网上销售自己的作品。他称已与 Stocktrek 进行核实，视觉中国无权销售其作品，也没有其作品的任何版权。Getty 也无权将他的作品再次转授，并要求视觉中国立即停止侵权。

据现代快报，8 月 16 日，Stocktrek Images 负责人 Ryan 表示，“戴建峰已经通知我们了，我正在尝试联系 Getty Images，让他们将他的图片撤下来。”

Ryan 也透露了双方协议的部分关键内容。戴建峰与 Stocktrek Images 的协议约定，Stocktrek Images 不会在中国大陆销售戴建峰的相关作品。“从现在开始，我不能再让他拍摄的照片在中国大陆境内的网站上出现。”

Ryan 表示，“戴建峰与 Getty Images 没有关系，这些照片是通过我的公司库存获得的。实际上，Getty Images 本不应将这些照片再分发给任何人，但它们将这些照片再分发给了在中国大陆的分销商 VCG（视觉中国）。所以我正在联系 Getty Images，尝试撤回这些照片并将其下架。”

Ryan 同时也认为，视觉中国并不拥有戴建峰的这批照片的版权。

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