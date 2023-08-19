2023 年度最强视觉诈骗：乐高穿墙术

在神奇的视错觉影响下，眼见不一定为真。

每年狂丸都会和大家介绍「年度最佳视错觉大赛」中的优秀作品，今天就和之前一样，从 2023 年度比赛中筛选出了一些有趣的作品，一起来挑战下自己的大脑与视觉吧。

魔法站台

有的时候，视错觉的效果就和魔法一样，不用任何电脑特效，就能在你眼皮子底下再现魔法的神奇。

在《哈利波特》中，普通人眼里的「九又四分之三站台」是一面墙，但巫师们却可以直接穿过。

今年视错觉大赛的冠军作品，就是这样一堵魔法墙：

一位乐高摩托驾驶员对着墙直接冲了过来，结果直接撞到了墙上，差点看到自己早已去世的太奶：

但另一位乐高司机驾驶着自己的汽车却可以轻易穿过，一点障碍感都没有：

这不是魔法，是什么？

答案是「视错觉」，因为其实墙面上有一个门，而缺失的部分其实画在了地面上：

光线就是我们的视线，从这个角度看，地面上的图案正好就是视线中墙面缺少的部分。

立方体之塔

立方体是视错觉中的常客，狂丸在之前也介绍过不少相关的变形作品：

而今年亚军，就是一座貌似用立方体搭起来的塔。左边的塔是用方块组成，和右边看起来没什么区别：

用木棍伸进去搅动一下，似乎也没什么不同：

但实际上，左边和右边完全不一样：

把右边的零件一个个拆下来，可以发现结构都可以说得上是奇形怪状：

但只要摆放回去，就又变回了立方体，如同在眼前表演近景魔术：

Cornelia

如果你经常上网冲浪，应该对这个能盯着人看的小恐龙不陌生：

而艺术家 Wendy van Boxtel 则做了一个升级版的艺术品 Cornelia：

画中的女人同样会凝视看着她的人，无论是从左边看还是从右边看，甚至从上到下，她都在盯着你，甚至脸的朝向也在改变：

而这个作品的奥秘在于，整幅画是凹陷的，或者说这是一个凹陷的雕塑。

作为观众，观看的体验其实是由内而外的，从五官到脸部再到头发是逐渐出现在我们的视线里的，也就造成了多角度观看的幻觉。

为了能达到最好的效果，这位艺术家尝试了多种材质、颜色、以及雕塑的深度，最终效果确实惊艳。

单向飞行

下面这个作品，来自日本数学家杉原厚吉，一只蝴蝶被放在了镜子前面，镜子也反射出了蝴蝶的样子，但你能看出有什么不对劲的地方吗？

那就是镜子中的蝴蝶，方向反了，它的「飞行」方向竟然与镜子外的蝴蝶是一样的：

对比人类手指可以更好地理解，手指的指尖向前时，镜子里的手指则会朝向你，但蝴蝶的方向并没有变化：

旋转蝴蝶，镜子里的蝴蝶幻象依然不会被破坏：

通常来说，杉原厚吉的「镜子视错觉」都是通过巧妙的几何图形来实现各种视觉欺骗，例如在镜子外物体是方的，在镜子里又是圆的：

但其实原型是经过精心设计的「波浪状态」，不是圆的也不算是方的，稍微换个角度就能看出差别：

不过更有意思的是，今年这群蝴蝶小鸟哪怕换一个角度从侧面看，依然难以看出破绽：

这错觉体验，很接近闹鬼了。

佛耳幻象

「橡胶手幻觉」是一种经典的错觉体验，简单来说，就是用挡板隔离假手和真手，让假手保留在被试者的视线里，然后通过同时抚摸假手和真手，被试者会逐渐把假手错认成自己的真手。

用锤子猛砸假手，被试者会误以为真手被砸到了：

而一直以来，类似「橡胶手幻觉」也在不断变多，例如这个「佛耳幻觉」，它可以创造耳垂被伸展的感觉：

为了诱发这种错觉，需要一边捏住被试者的耳垂向下拉，一边在被试者的视野内拉伸收缩一个气球，模仿被无限拉长的耳垂：

如果同步效果好，持续一段时间后，参与者会体验到耳垂被拉长的感觉，甚至不用气球依然有耳垂在伸展的错觉。

X 光头骨

类似上一种错觉的「摸头盖骨错觉」

头顶被人摸的时候，脑袋上不仅有皮肉，还有厚厚的头发，但这种错觉可以让人感觉穿过皮肉毛发，自己的头骨被摸了。

参与者在镜子里的样子会与发光的头骨重叠，然后在双手的抚摸下，产生被触碰到头盖骨的触觉错觉：

这个错觉需要在暗室中进行，需要一个能发光的「头骨模型」，与一个半透明的镜面：

一只手放在被试者头上，另一只手放在模型上。当模型发亮，被试者眼前就会出现头骨被摸的画面，并且头骨与自己镜子里的头重叠，错觉也就随之而来。

当然，也不是每个人都能成功，据介绍 101 个参与者中有 77 个人能感受到。

看到有人被扣了眼眶，想想就有点酸爽。所以这么一看，有些错觉，还是不体验为好。

参考资料：

http://illusionoftheyear.com/cat/top-10-finalists/2009/

https://www.buddha-heads.com/buddha-head-statues/ears-of-the-buddha/

https://hackaday.com/2023/06/16/these-illusions-celebrate-exploiting-human-senses/

https://www.youtube.com/watch?v=FTLSvp7cI7Y

https://www.youtube.com/watch?v=0bxthDLWIEk&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=jKNQh50xnY0

https://www.youtube.com/watch?v=DmTgr19MA80

https://www.youtube.com/watch?v=gOP3epV3zPo&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=jrbqIAdDE_w&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=lYQLFl-hgts

本文来自微信公众号：狂丸研究所 （ID：kuangwanplay），作者：狂丸

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