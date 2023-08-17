视觉中国上半年净利润 9087 万元同比增长 65.72%

IT之家 8 月 17 日消息，视觉中国发布半年报：报告期内，视觉中国合并层面营业收入 37080.65 万元，较 2022 年 H1 同比增长 5.75%。

今年上半年，视觉中国归属母公司股东净利润 9087.17 万元，较 2022 年 H1 同比 65.72%，年度销售额 10 万元以上的客户续约率继续保持在 80% 以上。

视觉中国表示，第一季度受宏观环境的影响，财务指标增速放缓。第二季度，公司业务增速稳定，经营节奏恢复良好。第二季度公司营业收入同比增长 22.09%，归属母公司股东净利润同比增长 40.63%，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润同比增长 46.08%。

IT之家注意到，视觉中国在公告中提到该公司报告期内版权保护收入占比 1.26%。

据介绍，该公司对版权保护工作进行重新审视与规划，把版权保护工作定位在“公益”属性，为创作者、使用方、服务机构提供版权保护、版权查询、正版服务推荐、法律援助等服务。

视觉中国还强调：公司始终支持知识产权保护工作，虚心听取社会各界的意见与建议，继续为推动知识产权保护事业贡献力量；公司在版权确权与保护的技术创新方面积极探索。

据称，视觉中国把多年来版权保护实践中积累的运营经验和能力为内容创作者、使用者、调解机构开放赋能，加大同创作者、使用者及其他利益相关方的合作力度，以公益服务为主，既注重保护版权人的权益，又注重做好对使用人的服务，持续扩大知识产权保护社会共识。

作为行业龙头，公司积极承担社会责任，在实践中一起推动落实“先授权，后使用”这一版权保护基本原则，推动内容正版化、使用合法化，为中国版权行业生态健康发展不断努力。

报告期内，视觉中国针对小微企业与个人长尾市场继续通过 API 开放平台强化同互联网平台的战略合作，针对不同的内容使用场景，例如搜索引擎、内容创作、广告营销、办公文档、智能终端等，保持与阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动、京东、360、金山办公、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀等大型平台的合作，同时在视频剪辑、创意设计、视频配乐等细分的场景与腾讯会议、联想、Canva、万兴科技、稿定设计、创客贴等建立了平台级合作。公司通过互联网平台触达长尾用户数量正在不断积累。

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